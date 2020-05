La Roma augura alla Bundesliga un buon rientro. Il Lipsia: “Tifate per Schick”

La Bundesliga è pronta a riaccendere il motore, tornando in campo con la sua 26esima giornata: oggi alle 15.30 la prima partita tedesca post-coronavirus, Borussia Dortmund-Schalke 04. La Roma, dal canto suo, ha voluto augurare tramite Twitter una buona ripartenza al campionato tedesco, con un sondaggio aperto ai tifosi sulla loro squadra preferita in Bundesliga. Ecco allora che, simpaticamente, il Lipsia si infiltra nel post giallorosso chiedendo a tutti i tifosi giallorossi di fare il tifo per Patrik Schick: “Non perdete altro tempo. E’ ora di tifare per il vostro ragazzo, Patrik”. Il centravanti ceco è in prestito in Germania e al centro delle trattative giallorosse: il Lipsia cercherà infatti di acquistarlo a titolo definitivo ad un prezzo inferiore rispetto ai 29 milioni pattuiti in estate.