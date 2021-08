La Roma asfalta la Fiorentina 3-1 e ringrazia la Var. Abraham: è già amore

Doppietta di Veretout e Mkhitaryan per firmare la vittoria. Zaniolo si fa espellere. Ancora bene Shomurodov

Valerio Salviani

È già la Roma di TammyAbraham. Mourinho schiera a sorpresa il suo nuovo numero 9 dall’inizio e lui lo ripaga con due assist e una prestazione da incorniciare. I giallorossi vincono all’esordio contro la Fiorentina, imponendosi per 3-1. Decidono il match Mkhiataryan e una doppietta di Veretout. L’inglese provoca l’espulsione di Dragowski nel primo tempo, poi prende anche la traversa che gli nega la gioia del gol. Applausi anche per Shomurodov, che entra e serve l’assist a Veretout per il 3-1 finale. Zaniolo l’unico neo di serata. Il numero 22 non si accede e prende due gialli che gli costano un’espulsione pesante. Avrà tempo di rifarsi, ma per il momento l’attacco della Roma sembra in buone mani.

Abraham subito decisivo: serve Mkhitaryan per il vantaggio

Tammy Abraham subito nella mischia. Mourinho non perde tempo e punta sul suo nuovo numero 9, schierato dal primo minuto. La formazione anti-Fiorentina per il resto è uguale a quella vista giovedì in Conference League. L’Olimpico torna a vibrare e non risparmia le ovazioni: applausi soprattutto per Zaniolo, Abraham e Mourinho. La Roma in avvio sembra contratta e la Viola prova ad approfittarne. Al 20’ il match però prende una piega improvvisa: Mkhitaryan vede lo scatto di Abraham e lo serve in profondità, Dragowski esce fuori dall’area e stende l’attaccante lanciato a rete. Pairetto non ha dubbi: è rosso, la Fiorentina resta in dieci uomini. Subito decisivo l’inglese, che carica i tifosi. Al 27’ l’ex Chelsea si rende ancora più protagonista, servendo a Mkhitaryan l’assist per il gol dell’uno a zero. L’armeno riceve in posizione sospetta e batte Terracciano. L’assistente inizialmente annulla, poi il Var lo corregge. La Roma passa in vantaggio.

Dopo l’espulsione di Dragowski la Fiorentina esce dal match e la Roma ne approfitta. Zaniolo recupera palla nella trequarti offensiva e lascia partire un bel tiro che costringe Terracciano alla parata a terra. La Viola prova a rispondere con Bonaventura, che sfrutta un errore di Vina e arriva a calciare da posizione angolata, trovando la risposta di Rui Patricio. I giallorossi rischiano ancora, subendo un contropiede che Maleh non riesce a finalizzare, anche grazie all’intervento di Mancini. A fine primo tempo la Roma è in vantaggio, ma Mkhitaryan non è felice: “Dobbiamo cambiare, la Fiorentina sta controllando la partita e non va bene”.

Buona la prima: la Roma vince 3-1, doppietta per Veretout

A inizio secondo tempo il protagonista per la Roma è ancora Abraham. L’inglese va via con un tacco a seguire e infiamma il pubblico, ma non riesce ad arrivare alla conclusione, disperandosi. Al 51’ resta in dieci anche la Roma. A lasciare il campo è Zaniolo, autore di un fallo ingenuo a centrocampo che gli costa il secondo giallo. Non protesta il numero 22, che si rende conto subito dell’errore. La Fiorentina prova ad approfittarne con Vlahovic, che stoppa e si gira in area, ma conclude debolmente favorendo la parata di Rui Patricio. Il gol della Viola perà è nell’aria e arriva impietoso. Lo segna Milenkovic, che si libera della marcatura di Cristante e davanti alla porta non sbaglia. La Roma non ci sta e prova a reagire subito, affidandosi sempre ad Abraham. L’ex Chelsea colpisce prima una traversa, servito dall’assist perfetto di Pellegrini. Poco dopo serve in mezzo un assist perfetto che Veretout deve solo insaccare. Il Var fa ancora aspettare i tifosi, poi convalida e l’Olimpico esplode ancora.

Al 70’ Abraham non ne ha più e chiede il cambio. Al suo posto c’è Eldor Shomurodov, che dopo aver deciso il match di Conference League, fa il suo esordio in Serie A con la nuova maglia. L’uzbeko prova subito a farsi vedere con uno scatto verso la porta, controllato bene però da Igor. All’82’ l’ex Genoa scappa in diagonale e serve ancora Veretuout, che con un inserimento perfetto batte ancora Terracciano chiudendo il match. La Roma vince all’esordio, giovedì il ritorno con il Trabzonspor per strappare il biglietto per i gironi di Conference League.

Il tabellino di Roma-Fiorentina 3-1

Marcatori: 26’ Mkhitaryan, 60’ Milenkovic, 64’ , 79' Veretout

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout (87' Bove), Cristante; Zaniolo, Pellegrini (83' Perez), Mkhitaryan (83' El Shaarawy); Abraham (69’ Shomurodov)

A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Reynolds, Calafiori, Diawara, Villar, Darboe, Zalewski, Mayoral

All.: Mourinho

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti (83' Saponara), Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh (45’ Castrovilli), Pulgar, Bonaventura (74' Benassi); Callejon (20’ Terracciano), Vlahovic, Gonzalez (83' Sottil)

A disp.: Quarta, Ranieri, Terzic, Bianco, Duncan, Kokorin, Munteanu

All.: Italiano

Arbitro: Pairetto Assistenti: Tegoni - Rossi IV Uomo: Di Martino Var: Mazzoleni AVar: Viventi

NOTE Ammoniti: 13’ Pellegrini, 44’ Zaniolo, 48’ Bonaventura, 53’ Pulgar Esplusi: 17’ Dragowski (fallo su ultimo uomo), 52’ Zaniolo (doppia ammonizione) Spettatori: 26.997 Incasso: 872.774 euro