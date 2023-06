La Roma apre le votazioni per il goal dell’anno: da Dybala a Mancini, che magie

Da Dybala a Mancini, sono diversi i goal che quest'anno hanno fatto impazzire di gioia i tifosi della Roma. Per questo motivo, la società giallorossa, tramite i suoi canali social, ha dato il via ufficiale alle votazioni per sceglierne il "Goal of the Season", che potrà essere deciso tramite Instagram dagli stessi supporter romanisti. Sono ben 8 i centri selezionati dal club capitolino. Tra i protagonisti assoluti c'è Paulo Dybala, che compare in più di una circostanza: dal suo primo centro in maglia giallorossa all'Olimpico contro il Monza, alla pennellata all'incrocio all'Empoli, passando per il tiro al volo al Meazza contro l'Inter e il guizzo nei minuti finali contro il Feyenoord che ha portato la squadra ai tempi supplementari in Europa League. Gli altri gol che partecipano al contest, sono quelli di Abraham di testa contro la Juventus all'Allianz Stadium, il bolide di Mancini che è valso la vittoria contro i bianconeri in casa, il tocco morbido di El Shaarawy all'Hellas Verona e, infine, la scivolata vincente di Solbakken sempre contro i gialloblù.