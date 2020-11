La Roma applaude l’esercito: “Grazie agli artificieri per la bonifica di Trigoria” – FOTO

Una mattina esplosiva per la Roma, in tutti i sensi. È di oggi infatti la notizia del ritrovamento di venti bombe da mortaio inesplose all’interno di Trigoria. Ad accorgersene era stato, nei giorni scorsi, un addetto alla costruzione di nuovi campi all’interno del centro sportivo. Vista la quantità degli ordigni bellici, risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, la società giallorossa ha richiesto l’intervento degli artificieri dell’esercito che hanno portato a termine la rimozione degli esplosivi, mettendo in sicurezza l’intera area. “Grazie agli artificieri dell’Esercito per l’operazione di bonifica degli ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale effettuata in questi giorni nel centro sportivo di Trigoria“, questo il ringraziamento del club attraverso il profilo Twitter.