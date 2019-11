La Roma annuncia la collaborazione con il brand di lifestyle ’47

La Roma annuncia una nuova collaborazione. Il club con un comunicato ha ufficializzato la partnership con il brand ’47, società di lifestyle di Boston leader nella realizzazione di cappellini.

“AS Roma è lieta di annunciare la collaborazione con ‘47, società di lifestyle di Boston, che fornirà al Club giallorosso una serie di prodotti esclusivi dedicati ai suoi tifosi

La collaborazione consisterà principalmente nella realizzazione, da parte del brand statunitense, di sciarpe e cappelli esclusivi. La gamma prodotti includerà inoltre alcuni tra i modelli di baseball cap più iconici dell’azienda come gli style MVP e CLEAN UP (cappellini strutturati, con visiera curva, regolabili) e un’ampia gamma di sciarpe e berretti in lana che saranno disponibili presso tutti gli ASRoma Store, su www.asromastore.com e sul sito www.47brand.com.

“Siamo lieti di avviare questa collaborazione con ’47”, ha affermato Francesco Calvo, Chief Operating Officer di AS Roma. “Siamo consapevoli della forza del nostro partner, che è considerato leader mondiale nella produzione di cappellini e intendiamo mettere a disposizione i loro prodotti ai nostri tifosi di tutto il mondo. Questo accordo ci consente, inoltre, di consolidare il successo del nostro brand nel settore del lifestyle”.

“Vedere il nostro marchio schierato al fianco dell’AS Roma dimostra quanto il nostro sia un brand globale”, ha affermato il co-proprietario di ’47 Steven D’Angelo. “Siamo entusiasti di offrire ai tifosi giallorossi le nostre sciarpe e i nostri cappelli esclusivi e siamo desiderosi di proseguire questa partnership negli anni a venire”.