La Roma al lavoro per i rinnovi con Hyundai e Qatar

Roma al lavoro non solo sul lato tecnico, ma anche commerciale. Come riporta l’ANSA, la nuova proprietà targata Friedkin ha iniziato a delineare la politica che da qui ai prossimi anni punterà ad adottare. Valutazione fondamentale andrà fatta sul fronte sponsor, col club che punterà in primis ai rinnovi delle partnership con i marchi Hyundai e Qatar, entrambe in scadenza nel 2021. Ancora tutto fermo sul fronte nuovo sponsor tecnico: la dirigenza che vaglierà nel prossimo futuro le proposte più allettanti per aprire un nuovo corso dopo la separazione con Nike. Sul fronte negozi, si continuerà ad investire nei Roma Store con l’intento di arrivare ad aumentarne il numero a 9 esercizi entro la fine dell’anno. Una strategia ben chiara, ribadita anche da Francesco Calvo, chief operating officer del club, che ha confermato la “volontà di investire nella città” in maniera significativa.