La Roma al lavoro in vista dell’Empoli. Il Galatasaray vuole Celik, Mou dice no

E’ iniziata la settimana che porterà alla ripresa del campionato, ma ci sono ancora gli impegni di alcuni giallorossi con le rispettive nazionali nella gare valide per le qualificazioni agli Europei del 2024. Romelu Lukaku domani giocherà con il suo Belgio contro l’Estonia. Nel ritiro dei 'Diavoli rossi' solo parole di elogio per il centravanti giallorosso. “Lui è il nostro capitano, il nostro leader e forse il volto della nostra generazione attuale. - ha detto Jan Vertonghen dal ritiro dei Belgio, come riporta il portale dhnet.be - Questo ruolo gli si addice perfettamente. Solo quando non c'è o quando viene sostituito divento io capitano. Penso che sia perfetto così com'è". Il Ct Tedesco ancora non ha deciso la formazione ma secondo la stampa belga Big Rom dovrebbe partire ancora una volta da titolare. Potrebbe invece non farlo Bryan Cristante nella formazione dell’Italia che domani sarà impegnata a San Siro contro l’Ucraina in una sfida decisiva per gli Azzurri. Spalletti sembra orientato a rivoluzionare il centrocampo togliendo il giallorosso, una risorsa imprescindibile per la Roma e i numeri ne sono la conferma: su 113 partite disputate dalla squadra giallorssa nelle ultime 3 stagioni, lui ne ha saltate appena 7 (tre per squalifica, tre per via del covid e una per lombalgia). Impegno con le rispettive nazionali anche per Kristensen, Ndicka e Paredes. L'argentino sarà l'ultimo a rientrare a Trigoria. Dopo alcuni giorni di riposo la Roma è tornata ad allenarsi in vista della gara contro l'Empoli, in programma il 17 settembre alle ore 20:45 e valida per la quarta giornata di Serie A. I giallorossi si sono ritrovati oggi a Trigoria e hanno lavorato nel pomeriggio. Presente in gruppo anche oggi Azmoun, ormai pienamente recuperato.