La Roma al fianco di Karsdorp: l’olandese in ansia per il figlio Kylian

La Roma si stringe intorno a Rick Karsdorp in un periodo familiare molto delicato. Secondo quanto riporta gazzetta.it, l’olandese si è allenato nei giorni scorsi nella Capitale, da dove ha seguito da vicino il figlio Kylian. Il piccolo è infatti ricoverato al Bambin Gesù e la società ha voluto mantenere il riserbo sulla situazione concedendo inoltre al calciatore di usufruire delle strutture del club per allenarsi. Da qualche giorno però Astrid, la moglie di Karsdorp, ha iniziato a pubblicare sui social qualche foto di Kylian, facendo pensare a un miglioramento delle sue condizioni. Sebbene il presente sia strettamente legato a Roma, difficile che anche nel futuro ci sarà la Capitale per Karsdorp. I giallorossi vorrebbero infatti provare a piazzarlo per dare respiro alle casse societarie. Serviranno altri estimatori, anche perché la trattativa per il riscatto con il Feyenoord si è arenata a causa della situazione economica difficile degli olandesi conseguente al lockdown.