La Roma al fianco dell’Ucraina: il ricavato dei biglietti donato allo Shakhtar

Il club giallorosso ha spiegato tutte le iniziative a sostegno del popolo ucraino in occasione dell'amichevole di stasera: dalla patch dell'UNHCR all'allenamento a Trigoria per i bambini e non solo

Redazione

Stasera la Roma affronterà l'ultima amichevole estiva prima dell'inizio ufficiale del campionato, tra sette giorni in casa della Salernitana. La sfida con lo Shakhtar Donetsk, che ha preso il posto di quella col Barcellona, sarà l'occasione per testare la squadra e presentarla davanti a un Olimpico sold out, che scoprirà finalmente i nuovi acquisti. Ma sarà anche un'ulteriore occasione di solidarietà nei confronti del popolo ucraino, in una guerra che dura da ormai cinque mesi. Sul proprio sito ufficiale, la Roma ha spiegato tutte le iniziative a sostegno della causa ucraina previste per oggi: "Per la gara di domenica allo Stadio Olimpico, il logo dell'UNHCR sarà infatti stampato sulle maglie indossate dai giocatori dell’AS Roma per dimostrare il proprio sostegno alla squadra ospite e a tutta la popolazione dell’Ucraina. Quattro delle maglie indossate durante la partita verranno poi autografate e messe all'asta, con tutti i proventi destinati a sostenere gli sforzi di soccorso umanitario da parte dell’Agenzia Onu per i Rifugiati".

"Per aiutare concretamente la squadra ospite, l'intero ricavato della vendita dei biglietti della partita - si legge sul sito ufficiale della Roma - sarà donato allo Shakhtar Donetsk, e in particolare al sostegno dello "Shelter Center Arena Lviv". Progetto che ha visto lo stadio di calcio della città di Leopoli convertito in un rifugio di emergenza per centinaia di rifugiati dalla crisi in corso: il ricavato dell’amichevole servirà per fornire loro cibo, cure mediche, assistenza all'infanzia e molto altro a chi ne ha bisogno. Inoltre, utilizzando lo sport come strumento per sostenere l'inclusione e rafforzare la coesione sociale, in occasione della gara amichevole, 23 promettenti calciatori ucraini, tutti attualmente ospitati dal L'Aquila Calcio, parteciperanno ad una speciale sessione di allenamento presso il centro sportivo di Trigoria prima di andare allo stadio domenica sera. Questi giovani emergenti, insieme ad altri 60 bambini ucraini attualmente ospitati a Roma, assisteranno poi all'amichevole dell'Olimpico".

Non solo: "Altri 25 bambini ucrainiaccompagneranno i giocatori all’uscita dello spogliatoio, mentre 200 biglietti sono stati già distribuiti anche tra i rifugiati ucraini a Roma, grazie alla collaborazione dell'Ambasciata ucraina nella capitale italiana".