La Roma aiuta il restyling del San Camillo: Pellegrini e Ceasar in visita ai bambini

La Roma mette a segno un altro gol, fuori dal campo. Il club giallorosso ha infatti partecipato con un "generoso contributo" al restyling del Pronto Soccorso Pediatrico dell'ospedale San Camillo. Un'iniziativa che fa parte della Giornata Mondiale dei Diritti per l'Infanzia e che non solo ha migliorato le strutture ma ha anche "portato una nuova luce e gioia nei cuori dei nostri piccoli pazienti". A ringraziare pubblicamente la Roma è stato l'account ufficiale del San Camillo:"La nuova ala, decorata con un incantevole tema di bosco fatato, è stata progettata per ridurre lo stress e l'ansia dei bambini durante la loro permanenza. Ogni dettaglio, dagli alberi dipinti alle fiabe che adornano le pareti, è stato pensato per creare un'atmosfera magica e rassicurante". In queste ore una delegazione giallorossa ha fatto visita alla struttura, rappresentata dal capitano Lorenzo Pellegrini e Camelia Ceasar, portiere della squadra femminile, donando anche un momento di gioia ai bambini dell'ospedale. Una vera e propria opera d'arte finanziata dalla Roma e che ha visto la partecipazione dell'artista Lucamaleonte e molti altri collaboratori.