La Roma ai tifosi in trasferta: “Grazie a chi ci ha sostenuto in Norvegia”

La società ha dato appuntamento al ritorno tra sette giorni all'Olimpico

Altra gita in Norvegia. Altra sconfitta per la Roma. Il Bodo vince ancora, stavolta per 2-1, guadagnando un piccolo vantaggio per il passaggio alle semifinali di Conference League. Nella delusione, il Club non ha dimenticato coloro che hanno seguito la squadra in Norvegia, percorrendo più di tre mila chilometri: "Grazie ai tifosi che ci hanno sostenuto in Norvegia" ha scritto la società su Twitter dando appuntamento alla settimana prossima quando ad accogliere gli uomini di Knutsen ci sarà un Olimpico pieno. "C'è fiducia? Certo, andiamo in semifinale" ha detto Mourinho sicuro nel post-partita. Concetto ripreso da Zalewski: "Tra una settimana c'è una grande battaglia e siamo convinti di passare". Il risultato di oggi lascia tutto aperto, starà alla Roma dire la sua una volta per tutte.