La Roma ai piedi di Lina Souloukou. Stadio, ds e sponsor: tutte le mosse della Ceo

Dall'addio di Pinto alla presa di posizione contro la Superlega: tutto o quasi passa per la Ceo giallorossa

Daniele Aloisi Collaboratore

“Da Rea Silvia alla Lupa, Roma è donna”, così recitava uno striscione esposto all’Olimpico durante il match con l’Udinese ed è proprio una figura femminile che sta prendendo per mano il club. Ovviamente si tratta di Lina Souloukou, cognome complicato ma che piano piano i tifosi hanno imparato a conoscere. Il suo arrivo come Ceo è stato ufficializzato ad aprile del 2023, poche ore dopo l’addio di Pietro Berardi. Voluta fortemente dai Friedkin, il futuro dei giallorossi dipenderà fortemente dalle sue decisioni. Carattere forte, laurea in Giurisprudenza e un ruolo importante nell’ECA come Diversity Representative' (la prima della storia). Una figura influente che ha portato la Roma ad esporsi fin da subito contro la Superlega andando favore della Uefa.

Neanche Mourinho ha potuto battere un ciglio in pubblico verso quella decisione. Nel giro di pochi mesi ha conquistato la fiducia di tutti, parla già un ottimo italiano e non è un caso che sia stata lei ad aprire le porte di Trigoria a Turki Alalshikh per finalizzare il ricco accordo economico con gli arabi. Alla cena di Natale i Friedkin non c’erano ed è stata la Ceo a prendere la parola: “Sono contenta di essere qui con tutte le persone della famiglia giallorossa”. Ora dopo l'addio di Pinto la caccia al sostituto passa da lei.

Il progetto giovani già annunciato e la ricerca del nuovo ds — Mourinho ha parlato di giovani dopo la dolorosa sconfitta di Bologna, ma Lina Souloukou aveva già anticipato lo Special One. “Quando sono arrivata a Roma ho subito capito che il settore giovanile è l’obiettivo della società. Per formare la prima squadra il punto di partenza è quello”, queste erano state le sue parole a ottobre e la scelta del prossimo ds partirà proprio da qui. Ieri è stato annunciato l'addio di Pinto, ma già da tempo sul suo taccuino c’è il nome Modesto. I due hanno lavorato insieme all’Olympiakos e proprio grazie alla valorizzazione del vivaio hanno reso grande il club greco. Gli altri nomi sono quelli di Massara, Vivell e Ribalta. Profili interessanti ed esperti nello scouting. Un piano che sembra sposare l’idea di José. Un punto di contatto tra i due c'è, ma i Friedkin decideranno sul rinnovo del mister.

Dallo stadio al Decreto Crescita: la Ceo è impegnata su tutti i fronti — Il nuovo stadio della Roma tiene banco e nei primi mesi del 2024 è atteso il progetto definitivo. Anche su questo tema la Souloukou è attiva ed è speranzosa di portare a termine il progetto, magari nel 2027 nell'anno del centenario.

Inoltre, non è mancata la dura presa posizione sulla decisione da parte del governo di eliminare il Decreto Crescita ancora prima delle parole di Pinto: “Abolire le agevolazioni fiscali del decreto crescita mette in discussione le basi della competitività a livello internazionale del nostro calcio e penalizza fortemente la crescita economica dell'intero movimento”. La Ceo non lascia nulla al caso ed entra in merito a tutte le vicende che ruotano intorno al mondo giallorosso.

