La Roma aderisce alla campagna “Tieni in gioco la vita” per uno stile di guida sicuro

Prosegue il sostegno e la vicinanza della Roma alle iniziative di grande importanza sociale. Il club giallorosso, infatti, ha dato il via ad una campagna per promuovere uno stile di guida sicuro e responsabile dal titolo "Tieni in gioco la vita" , insieme a Toyota e Automobili Club Roma. L'iniziativa vede la partecipazione e la testimonianza diretta del giornalista Luca Valdisserri padre del giovane diciottenne Francesco, travolto e ucciso da un’auto fuori controllo in un incidente avvenuto ad ottobre 2022 mentre passeggiava con gli amici sul marciapiede di Via Cristoforo Colombo. Una campagna rivolta soprattutto ai più giovani e non a caso la Roma Primavera è testimonial del progetto. Presente al lancio del progetto anche Sardar Azmoun e la Ceo, Lina Souloukou .

La dirigente giallorossa ha dichiarato: "Come sapete, per l’AS Roma e la nostra proprietà il settore automotive è di fondamentale importanza. Era quindi da diverso tempo che stavamo ragionando su come coinvolgere la nostra Community in un progetto di utilità sociale. Le drammatiche statistiche sugli incidenti stradali che avvengono nella nostra città, ci hanno spinto a diventare parte attiva per promuovere una campagna che porti un beneficio tangibile ai giovani della nostra Community. Abbiamo pensato che fosse importante coinvolgere i ragazzi neopatentati, quindi anche i nostri calciatori del Settore Giovanile, affinché apprendano fin da subito quelle regole essenziali per una guida sicura e responsabile. Vogliamo utilizzare la forza mediatica e di persuasione che ha la Roma per diffondere il più possibile questo messaggio positivo e avviare un processo virtuoso per cui, chi guida con prudenza è il vero campione e non un perdente. Ringraziamo di cuore Automobile Club Roma e Toyota per aver accolto il nostro invito e per aver messo a disposizione di questo progetto tutta la loro esperienza e autorevolezza in materia. Ma un pensiero particolare va a Luca Valdiserri per averci guidato ed ispirato, nel ricordo di suo figlio Francesco”.