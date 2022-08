La Roma abbraccia Belotti: i dettagli del contratto del “Gallo”

Si è finalmente chiusa la telenovela Belotti. Mourinho ha il suo nuovo centravanti che potrà sostituire Abraham, ma anche affiancarlo in alcune partite. Non sono ancora state comunicate le cifre che il "Gallo" percepirà in maglia giallorossa ma sono già stati resi noti alcuni dettagli del suo contratto. Per prolungare la sua avventura in giallorosso, l'ex capitano del Torino dovrà scendere in campo in 21 gare (senza alcun vincolo di minutaggio) ovvero il 60% delle prossime 35 partite previste nel nuovo campionato di Serie A. Il mercato della Roma però potrebbe non finire qui: domani è previsto l'arrivo nella Capitale di Mady Camara, centrocampista che nelle intenzioni del duo Pinto-Mourinho, dovrebbe sostituire l'infortunato Wijnaldum, costretto ai box fino al 2023.