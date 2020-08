La Roma a Friedkin: “Non vediamo l’ora”. Pallotta: “Saranno dei grandi proprietari”

Ora è ufficiale l’accordo tra James Pallotta e il gruppo Friedkin per l’acquisizione dell’AS Roma, che si concluderà nei prossimi giorni. Sul sito ufficiale del club giallorosso sono arrivate anche le prime dichiarazioni a caldo dopo le firme e il comunicato inviato alla Consob: “Sono lieto di confermare che abbiamo raggiunto un accordo con il Friedkin Group per la vendita dell’AS Roma. Questa notte – dice Pallotta – abbiamo firmato i documenti e nei prossimi giorni lavoreremo assieme per completare il percorso formale e legale che porterà al passaggio di mano del Club. Negli ultimi mesi, Dan e Ryan Friedkin hanno dimostrato totale dedizione nel voler finalizzare questo accordo e nel guidare il Club positivamente. Sono certo che saranno dei grandi futuri proprietari per l’AS Roma”.

Prime dichiarazioni anche per Dan Friedkin, Chairman e CEO del The Friedkin Group: “Noi tutti al Friedkin Group siamo felici di aver fatto i passi necessari a diventare parte di questa città e club iconici. Non vediamo l’ora di chiudere l’acquisto il prima possibile e di immergerci nella famiglia dell’AS Roma”.