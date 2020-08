La Roma a Friedkin e Totti a Trigoria… Ma solo per Cristian

Francesco Totti a Trigoria nel giorno in cui Dan Friedkin diventa proprietario della Roma. Basterebbe questo ad alimentare la fantasia dei tifosi, ma la presenza dello storico capitano fuori (rigorosamente fuori) le mura del Bernardini non ha nulla a che fare con la nuova Roma che sta nascendo. Totti ha accompagnato e poi, con la moglie Ilary, è venuto a riprendere suo figlio Cristian dagli allenamenti. Si è poi fermato con alcuni tifosi presenti per foto e video, come se il tempo non fosse mai passato. Ma non è (ancora) tempo di tornare in pianta stabile in quella che per 30 anni è stata casa sua.