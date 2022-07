La Roma a supporto della Palestra Audace per salvare il ring delle Olimpiadi del ’60

L'impianto, messo in ginocchio dalla pandemia, era stato costretto a mettere in vendita il suo ring, ma la situazione potrebbe cambiare

La Roma si schiera accanto alla Palestra Audace per salvare il ring delle Olimpiadi del 1960. L'impianto sportivo, messo in ginocchio dalla pandemia, per evitare di chiudere aveva messo in vendita l'elemento di maggior valore, ma con un crowdfunding la palestra sta provando a rimettere a posto le cose.