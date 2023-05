La Roma a Bologna senza Dybala: a portarlo con la squadra ci pensa Matic

Il centrocampista serbo ancora protagonista di una gag per l'argentino. La geniale trovata per farlo partire insieme al resto dei compagni

Episodio simpatico andato in scena ieri all'aeroporto di Fiumicino durante la partenza della Roma per Bologna. Mourinho per il match contro la formazione di Thiago Motta, ha scelto la strada della precauzione lasciando nella Capitale Rui Patricio e Paulo Dybala che non prenderanno parte alla sfida del Dall'Ara. A portare il campione del Mondo con la squadra ci ha pensato però Nemanja Matic che insieme a Wijnaldum, si è fatto immortalare dai fotografi presenti con la foto dell'argentino sul proprio telefono. Una gag divertente che fa il paio con quella andata in scena ieri negli spogliatoi di Trigoria e che sottolinea ancora di più il grande rapporto nato tra il centrocampista serbo e il fantasista giallorosso.