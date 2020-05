La rivelazione di Zico: “Il presidente Viola e Falcao mi volevano alla Roma”

Bruno Conti, Falcao e… Zico. Un trio da sogno che avrebbe potuto giocare insieme nella Roma. A rivelarlo è stato lo stesso Zico, che ha parlato a Sky Sport di questo suggestivo intreccio di mercato. Queste le dichiarazioni del brasiliano: “Falcao mi aveva telefonato per venire alla Roma ma avevo già firmato con l’Udinese e non potevo tornare indietro. Il presidente Viola mi voleva prendere ma allora sceglievano i presidenti dove andare“. Parole al miele poi anche per Bruno Conti – il Marazico di Nettuno – affrontato con l’Udinese in Serie A e durante lo storico Italia-Brasile 3-2 del mondiale del 1982: “Era il vero brasiliano dell’Italia, ora tutti gli esterni giocano sull’altro piede, lui l’ha fatto per primo“.