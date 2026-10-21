Miracoli, prodezze. Anche inconsapevoli, anche a migliaia di chilometri di distanza. La figura di Francesco Totti ha "salvato" Nello Scavo, storico corrispondente dell'Avvenire. A raccontarlo, nel podcast Jeantoneria, è proprio il giornalista. "In guerra uno dei problemi principali è trovare la benzina - spiega Scavo -.Andavamo in giro per i benzinai a supplicarli e ci siamo giocati la carta Totti". "In che senso?" Chiede l'intervistatore. "Non arrivava carburante in Ucraina e noi dovevamo andare al fronte. Siamo andati da un benzinaio che aveva del diesel ma non poteva vendercelo. A quel punto ci chiede per qualche squadra tifavamo e se conoscevamo Totti. Ovviamente sì, ero stato anche corrispondente a Roma nell'anno dello scudetto. Poi lo aveva incontrato da Fazio". E in quel momento è cambiato tutto. "Ci ha fatto il pieno e ci ha regalato una tanica da 50 litri di carburante. Quando lo incontrerò lo ringrazierò di persona. Anche Baggio funzionava, il prossimo che mi gioco sarà Del Piero".