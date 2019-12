La rinascita di Schick: in gol ogni 67 minuti. Il riscatto si avvicina

La nuova vita di Patrik Schick. L’attaccante ceco, passato al Red Bull Lipsia in prestito oneroso con diritto di riscatto (28 milioni di euro più 1 milione di bonus), sembra aver trovato nuova verve dopo un biennio complicato in maglia romanista. Il classe ’96 in 3 gare da titolare ha messo a segno 2 gol e 1 assist. Una rete ogni 67 minuti, giocando solamente 268′ in stagione per via di un infortunio. Numeri molto interessanti che facilitano il paragone con l’esperienza alla Roma: 3 gol in 1.281 minuti nella prima stagione e 3 gol e un assist in quella successiva. Schick corre più forte che mai verso il riscatto, con la vetrina della Champions League che potrebbe facilitargli il compito.