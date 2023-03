La Real Sociedad è arrivata a Roma: “Pronti per il gran duello di domani”

Il club basco è atterrato intorno alle 18 nella Capitale. Domani la fondamentale sfida contro i giallorossi di Mourinho per l'andata degli ottavi di finale di Europa League

La Real Sociedad è arrivata a Roma. Lo ha reso noto lo stesso club basco tramite i propri canali social: "Eccoci arrivati nella città eterna. Pronti per il gran duello di domani contro la Roma!". Questo il messaggio che accompagna il video dei giocatori che scendono dalla scaletta dell'areo. Per raggiungere la Capitale sono servite circa 2 ore di viaggio. Domani alle 18:45 l'importante sfida con la Roma valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League.