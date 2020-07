La Puma punta su Fuzato: nuovo sponsor per il terzo portiere della Roma

Con la Roma deve fare ancora il suo esordio in una partita ufficiale, ma Fuzato ha comunque estimatori in giro per tutto il mondo. Tra queste c’è anche la Puma, che gli ha fatto firmare un nuovo contratto. Gli farà da sponsor per i prossimi anni e lo accompagnerà nei prossimi passi della sua carriera. Tutto da decidere il suo futuro: a Trigoria gode di stima anche da Savorani, ma la voglia di giocare e mettersi in gioco potrebbe portarlo via dalla capitale questa estate. Magari in prestito, perché la Roma non vuole perdere il controllo su un portiere nel giro della nazionale brasiliana.