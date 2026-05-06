La provocazione di Cassano: “Consiglio a Gasperini di lasciare la Roma”

Antonio Cassano durante la puntata di 'Viva el Futbol' è tornato a parlare della Roma e del futuro di Gasperini. Queste le parole dell'ex attaccante giallorosso: "Ranieri ha detto ca**** su ca****. Conoscendo la piazza di Roma il prossimo anno se le cose dovessero andare male tutti se la prenderanno con Gasperini e si rigirerà tutto. I Friedkin gli devono fare una squadra decente. In questi anni la Roma non è mai andata oltre il quinto posto, se riparti da Dybala non si va avanti. Poi appena ci saranno i primi problemi i tifosi diranno che aveva ragione Ranieri. Consiglierei a Gasperini di andare via, se si mette sul mercato può andare al Milan. Ha fatto otto mesi eccezionali con una squadra scarsissima".