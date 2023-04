La Pro Recco a Sarri: “Ci bastano 16 giocatori per non essere già fuori dall’Europa”

La Pro Recco lancia una bella frecciata a Maurizio Sarri. Ieri il tecnico della Lazio ha ammesso che, se dovesse ricominciare domani il campionato, a Lotito chiederebbe 33 giocatori, 11 per ogni competizione: "Proprio come la Pro Recco". Un paragone che alla società di pallanuoto più titolata del mondo non è piaciuto affatto. Tanto da rispondere con tono decisamente piccato tra i commenti a un post su Instagram: "Caro Maurizio Sarri, sei rimasto indietro di 10 anni: di giocatori ne abbiamo 16, meno di quelli che alleni tu. P.S. E comunque ci bastano per non essere fuori dall’Europa già a marzo". Una stoccata in piena regola nei confronti del tecnico biancoceleste, che è secondo in campionato con sette vittorie nelle ultime otto di campionato, ma in Europa è stato eliminato per mano dell'AZ Alkmaar ormai un mese fa in Conference.