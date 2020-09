La Primavera della Roma Femminile è campione d’Italia. E Pallotta si congratula – FOTO

La Primavera della Roma Femminile ha vinto il suo scudetto. Le giovani ragazze di Fabio Melillo si sono laureate campioni d’Italia grazie al successo nella finale unica contro la Juventus: 2-1 il risultato finale grazie ai gol arrivati entrambi nel secondo tempo con Corelli al 3′ e Petrara al 27′. Inutile la punizione di Musolino nella ripresa.

Nel post partita sui social sono arrivati anche i complimenti dell’ex presidente James Pallotta: “Enormi congratulazioni alla Roma Femminile”, ha scritto su Twitter.

Una bella soddisfazione per l’intero settore giovanile giallorosso e per il movimento femminile. Ma soprattutto un grande riscatto dopo l’incredibile finale persa un anno fa contro l’Inter ai calci di rigore. Inizialmente la Figc aveva dichiarato conclusa la stagione, poi la decisione di assegnare lo scudetto nella finale andata in scena oggi a Tirrenia.