La Premier vuole Abraham: la Roma rifiuta le offerte di Aston Villa ed Everton

L'attaccante giallorosso è nel mirino di quattro squadre inglesi, ma la Roma non scende sotto i 67 milioni

La Premier League torna a puntare gli occhi su Abraham, sono ben due le squadre che già a gennaio avrebbero tentato di affondare il colpo. Secondo quanto riporta DailyMail, nella sessione di mercato da poco conclusa, la Roma avrebbe rifiutato le offerte di Aston Villa ed Everton, ritenute non all'altezza del giocatore. I due club potrebbero tornare all'attacco in estate, quando dovranno fare i conti con la concorrenza di Manchester United, da tempo interessato all'inglese, e Chelsea, che potrebbe esercitare il diritto di ricompra fissato a 80 milioni (cifra che potrebbe calare leggermente). I giallorossi hanno fissato il cartellino di Abraham a 67 milioni e non sembrano intenzionati a scendere sotto questa cifra, vista anche l'importanza del giocatore nella formazione di Mourinho.