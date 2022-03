La nonna col testo dell’inno per non sbagliare: la scena che emoziona l’Olimpico

La signora è stata immortalata mentre cantava "Mai sola mai", leggendo su un foglio che si era preparata prima di entrare

Una delle storie più belle però di Roma-Vitesse, è avvenuta sugli spalti, precisamente in Tribuna Monte Mario. Una signora tifosissima giallorossa, alla sua prima volta all'Olimpico, ha portato con se il testo scritto a mano dell'inno "Roma Roma Roma” e della canzone "Mai sola mai", così da non sbagliare nemmeno una parola e non lasciarsi tradire dall'emozione della prima volta. La squadra di Mourinho si è impegnata a regalarle una serata indimenticabile e nonostante non sia arrivata la vittoria, la signora sarà sicuramente tornata a casa con il sorriso sulle labbra per la qualificazione ai quarti di Conference League.