La Nigeria cerca il nuovo ct: “Sì, abbiamo parlato con Mourinho”

Il presidente della edercalcio nigeriana ha confermato i colloqui con l'allenatore della Roma, che però potrebbe aver comunque consigliato il nome del sostituto dell'esonerato Rohr

Mourinho sulla panchina di una nazionale. Era il sogno della Nigeria e della federcalcio guidata da Amaju Pinnick, che in questi giorni sta cercando un sostituto di Gernot Rohr, esonerato alcune settimane fa. Attualmente è stato nominato ct ad interim Austin Eguavoen, ma i sondaggi e i colloqui continuano. Anche con l'allenatore della Roma:“Abbiamo parlato con tre grandi allenatori. Peseiro, il cui nome sta girando, è uno di loro e posso dirvi che è un allenatore di prim'ordine. Abbiamo anche parlato con Mladen Krstajic, che poi è andato al Maccabi Tel Aviv. Mourinho? Certo, non dirò che non abbiamo avuto dei colloqui con lui, perché invece ci abbiamo parlato sia io che il ministro dello Sport. Non c'è niente di sbagliato in questo", le parole di Pinnick riportate dal 'Daily Post'. La Nigeria, conferma il numero uno della federcalcio delle Super Eagles, avranno comunque il loro nuovo ct "entro la prossima settimana". Secondo i media nigeriani questo allenatore sarà consigliato direttamente da Mourinho.