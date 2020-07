La previsione di Veretout alla moglie su Roma-Parma: “Stasera segno io” – FOTO

Terzo gol in campionato per Jordan Veretout, finalmente sbloccatosi anche su azione dopo i primi due centri su rigore. Il centrocampista francese, a cui era stata annullata la rete contro la Sampdoria due settimane fa, si è quindi confermato uno dei giocatori più in forma della formazione di Fonseca. Il gol era nell’aria e l’ex viola lo sentiva, come dimostra la chat con la moglie Sabrina Merlos, pubblicata su Instagram. “Prepara i tuoi social perché segnerò“, questo il messaggio premonitore di Veretout. “Me l’aveva detto”, ha commentato lei soddisfatta.