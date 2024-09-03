Chris Smalling saluta la Roma e insieme a lui anche tutta la sua famiglia. Oggi la moglie Sam, ha salutato la squadra e soprattutto la città con un commovente messaggio sui social: "Roma è stata la nostra casa per 5 anni e sarà per sempre nei nostri cuori. Siamo tutti così tristi di partire. Grazie a tutti coloro che l'hanno resa così speciale per noi. Ci siamo fatti molti amici per la vita e non dimenticheremo mai questa città speciale". Queste le prime parole della consorte dell'ex centrale giallorosso che ha poi concluso: "Buona fortuna alla Roma per il futuro. Infine, ma non certo per importanza, grazie a Chris per essere sempre così coraggioso e onorevole. Ti vogliamo bene, siamo orgogliosi di te e siamo qui a sostenerti sempre per il prossimo capitolo".