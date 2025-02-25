Nella netta vittoria di ieri che la Roma ha confezionato ai danni del Monza un elemento ha creato polemica internamente alla tifoseria giallorossa. La Curva Sud, nei primi istanti del match, ha esposto uno striscione che recitava le seguenti parole: "Io ce resto su sta strada finché me reggheno le gambe, è co sto core e co sta faccia che so diventato grande!". Le frasi richiamano una canzone di estrema destra chiamata "Er camerata", e la scelta di esporre un messaggio del genere non ha entusiasmato parecchi sostenitori. Tra questi anche Marisa Coen, moglie di Agostino Di Bartolomei, l'ex capitano giallorosso scomparso il 30 maggio del 1994. La consorte di Ago ha espresso su X il suo disappunto chiamando ad una reazione: "Ciao famiglia, cacciamo fuori gli abusivi, questa è la nostra Curva, questa è la Curva dell'AS Roma". Parecchi utenti hanno sostenuto il messaggio lanciato dalla signora Marisa.

Ciao Famiglia,

cacciamo fuori gli #abusivi .

Questa è la #nostraCurva 💛❤️.

Questa è la Curva della #ASRoma 💛❤️ https://t.co/b8R5R5N0vU — Marisa Coen (@marisa_coen) February 25, 2025