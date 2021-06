La mentalità di Rui Patricio: “La parata su Pogba? Non conta, è il mio lavoro”

Il portoghese è stato uno dei protagonisti del 2-2 con cui la sua nazionale ha staccato il pass per gli ottavi

Con la parata su Pogba e subito dopo su Griezmann, Rui Patricio si è guadagnato un posto tra gli eroi (insieme a Cristiano Ronaldo) del passaggio del turno del Portogallo agli ottavi di finale. "Ecco, adesso costerà ancora di più", avranno pensato i romanisti incalliti. E mentre la società cerca di chiudere la trattativa col Wolverhampton, il portiere ha raccontato le sue sensazioni subito dopo il 2-2 contro la Francia: "È stata una partita molto difficile, sapevamo che la Francia fosse una squadra molto forte e che avremmo avuto difficoltà. La cosa più importante però era superare la fase a gironi e ce l'abbiamo fatta. Tutti insieme". La sua mentalità, quella di cui si fida anche Mourinho, emerge quando i cronisti gli chiedono proprio della doppia-parata salva risultato: "Non conta quella, la cosa più importante era passare alla fase successiva. Io faccio solo il mio lavoro e do il massimo per la Nazionale". Infine sugli ottavi con il Belgio: "L'obiettivo è vincere e faremo di tutto per questo".