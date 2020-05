La mascherina della Roma fa impazzire il web. I tifosi: “La comprerei subito”

La mascherina della Roma spopola in rete. Il prototipo che ha fatto impazzire i tifosi giallorossi, che sperano di vederla realizzata il prima possibile, è stato disegnato dai grafici e condiviso sulla pagina Instagram di Numteg Studios. I colori della squadra, la lupa capitolina con Romolo e Remo, lo sponsor della Qatar Airways: c’è tutto quello che serve per dimostrare, una volta tornati in libertà, la propria fede calcistica. Sotto al post pubblicato dall’account, l’euforia dei più sfegatati non manca: “E’ bellissima!”, “La voglio!” e ancora “Dove si trova?” o “Come si compra?”. Le misure precauzionali volte ad arginare il coronavirus continueranno a far parte della quotidianità di ognuno di noi ancora per molto tempo e non c’è modo migliore di alleggerirne la gravità a fianco della propria squadra del cuore.

Dove comprare la mascherina della Roma

Per adesso non è ancora possibile acquistare il modello ma la società, dal canto suo, sta già studiando il modo di far ricevere il regalo ad ogni tifoso che si abbonerà alla prossima stagione. Attraverso l’azienda sartoriale marchigiana Tmb (che tra le altre realizza l’outfit utilizzato dai giocatori), la Roma ha cominciato la produzione di mascherine giallorosse in pendant con le maglie vestite dai campioni sul campo. Il concept dell’inserto sarà simile alle mascherine chirurgiche, utilizzabile singolarmente o come copertura.