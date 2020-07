La mamma di Zaniolo esulta: “Bentornato amore mio, è finito l’incubo” – FOTO

Nicolò Zaniolo torna al gol duecentoquattro giorni dopo. Prima il rientro in campo, ora la rete. Festeggiano i tifosi della Roma e festeggia anche sua madre, Francesca Costa. Sempre attivissima sui social, non ha perso tempo a celebrare suo figlio su Instagram: “Bentornato amore mio! Un brutto incubo, con stasera l’hai chiuso in un cassetto“. Questo il post che accompagna due immagini significative, quelle dell’infortunio e dell’esultanza. “Sei unica e non smetterò mai di dirlo“: la risposta di Zaniolo.