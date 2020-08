La maglia della Roma cambia in Europa League: via le fasce colorate e lo sponsor – FOTO

I più attenti se ne saranno sicuramente accorti: durante la gara con il Siviglia, sulla nuova maglia della Roma c’era qualche differenza rispetto a quella appena presentata. L’home kit del club giallorosso, come ha fatto notare il sito “Footy Headlines”, era infatti privo dello sponsor “Hyundai” e, sempre sul retro, non comparivano le righe giallo, arancio e rosse. Inoltre, le maniche erano della stessa tonalità del rosso della maglia. Colpa del regolamento Uefa, che al contrario di quello della Serie A non permette la doppia pubblicità ed è più stringente riguardo alle divise multicolore. Già in questa stagione la Roma aveva provveduto a modificare la maglia blu, sostituendo la scritta ASR con il lupetto. Nella terza divisa dell’annata appena trascorsa, infatti, erano presenti tre loghi: lo stemma attuale, il lupetto e l’ASR. Troppi per l’Uefa.