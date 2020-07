La maglia 2020-21 della Roma già in vendita in Francia – FOTO

La maglia che la Roma indosserà nella stagione 2020-21 è già in vendita. Nonostante non sia ancora stata presentata ufficialmente, la divisa del prossimo anno si trova in un negozio a Lille, in Francia, assieme alle magliette (nuove) di Inter, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. La notizia è testimoniata da una storia postata su Instagram da Antoine Bento (B2nto), un ragazzo che sui social si presenta come un collezionista di maglie da calcio. Dopo le varie immagini apparse nei mesi scorsi, ecco l’indizio definitivo: la prossima maglia casalinga della Roma sarà proprio quella con le strisce giallo-arancioni sul petto.