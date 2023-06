Roma, il club giallorosso celebra il 7 giugno: tifosi in rivolta sui social

Comunque vada, quella del 7 giugno resterà una data importante nella storia dell'AS Roma. Anche se per tutti i tifosi giallorossi il giorno della fondazione del club da celebrare è quella del 22 luglio 1927. Oggi, però, la Lega SerieA ha fatto gli auguri alla società capitolina per i suoi 96 anni con un post sui social. A stretto giro di posta è arrivato anche il post celebrativo della stessa AS Roma sui propri profili, senza però nominare la parola 'auguri' o 'compleanno', ma semplicemente celebrando l'origine del club con una foto dei primi anni e la frase 'Il nostro nome, i nostri colori, il nostro simbolo. Quelli della nostra città. Ieri, oggi, per sempre'. Sotto il tweet tanti i commenti dei tifosi che sottolineano di riconoscere il 22 luglio come unica data da celebrare, che infatti ogni anno viene festeggiata con il corteo a via Uffici del Vicario. I romanisti non riconoscono il 7 giugno come data di fondazione del club e si è scatenata una rivolta sui social: "La Roma è nata il 22 luglio...".