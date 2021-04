La Lazio fa gli auguri a Paolo Negro, la Roma mette ‘like’. I tifosi: “Grazie leggenda” – FOTO

Nella storia lunga e decennale dei derby tra Lazio e Roma, c’è un momento impresso nella memoria dei tifosi giallorossi e risale all’autogol di Paolo Negro, il 17 dicembre 2000. Una data ricordata e celebrata quasi come una ricorrenza, al pari del compleanno dell’ex difensore biancoceleste. Ovvero il 16 aprile: proprio oggi la Lazio ha twittato un messaggio di auguri a Negro, a cui sono seguiti tanti commenti. Peccato che praticamente tutti siano di marca romanista. A questo si è aggiunto anche il ‘like’ dell’AS Roma, che quindi si è unita agli auguri. Anche lo scorso anno il club giallorosso aveva ritwittato il post della Lazio con una gif di Star Wars che ha divertito e non poco il web.

Decine e decine di tifosi giallorossi oggi hanno augurato buon compleanno all’ex centrale, diventato quasi un eroe per il popolo romanista. “Auguri leggenda”, “Sempre nei nostri cuori“, “Non smetteremo mai di ringraziarti”, “Con te una delle gioie più grandi della mia vita”, recitano alcuni commenti ironici. E ancora “Chi ha reso grande la Roma non verrà mai dimenticato“, anche considerando il fatto che quei tre punti si sono rivelati poi decisivi per la conquista dello scudetto per la squadra di Fabio Capello. “Te vojo bene Paolè”, “Tanti Auguri bomber”, “Core giallorosso”, i commenti e gli auguri arrivano a cascata sotto al post della Lazio.