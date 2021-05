La Guinea convoca Diawara per quattro amichevoli

Il centrocampista guadagna la sesta convocazione in nazionale contro le avversarie Turchia, Togo, Kosovo e Niger

Il commissario tecnico della Guinea Didier Six ha incluso Amadou Diawara nella lista dei convocati per le quattro amichevoli in calendario da disputare entro la metà di giugno: la partita con la Turchia (31 maggio), quella contro il Togo (5 giugno), e poi ancora Kosovo (8 giugno) e Niger (11 giugno). Si tratta della sesta convocazione del centrocampista nella selezione del paese, nella quale è da tempo entrato nelle rotazioni titolari.