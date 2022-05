La guerra non ferma il Roma club di Kiev: ucraini uniti a seguire la finale

Un gruppo di tifosi in Ucraina, nonostante le tante difficoltà di spostamento, è riuscito a riunirsi per vedere insieme la partita di Conference League

Sono ore, momenti e secondi tesi. Giorni difficili e pieni di ansia per i tifosi della Roma, che ultimamente non hanno pensato ad altro che alla finale di Confencere League, in scena in questo momento all'Arena Kombetare di Tirana contro il Feyenoord. Eppure la stessa ansia, la stessa tensione paradossalmente si può trasformare in spensieratezza. Come? Facile, basta accendere la tv, ed è quello che sta accadendo in Ucraina, paese ancora vittima della guerra. Il Roma Club di Kiev, infatti nonostante i numerosissimi problemi di spostamento e rifornimento di benzina, è riuscito ancora una volta a riunirsi tutti insieme a casa di un componente del club, per tifare la propria squadra del cuore. La Roma non potrà risolvere i problemi sociali o politici, ma ancora una volta sa unire e regalare attimi di normalità alle persone in difficoltà.