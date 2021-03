La grinta di Ibanez: “Pronto a dare tutto me stesso per la squadra” – FOTO

Grinta ed energia a servizio della squadra. E’ un Roger Ibanez finalmente ritrovato quello che si è allenato oggi a Trigoria. Il centrale brasiliano è tornato a lavorare in gruppo dopo l’infortunio muscolare rimediato nella sfida di andata contro il Braga e ha voluto esprimere tutta la sua contentezza sul proprio profilo ufficiale Instagram: “Oggi sono tornato ad allenarmi con il gruppo e non vedo l’ora di tornare in campo e dare tutto me stesso per la squadra“. Quasi sicuramente Ibanez figurerà nella lista dei convocati di Fonseca, che potrebbe risparmiarlo in Europa per farlo tornare in campo nella gara di campionato con il Parma. Sarà infatti un tour de force quello che attenderà i giallorossi nelle prossime settimane, con la gara contro il gialloblù in mezzo al doppio confronto con lo Shakhtar e il match difficilissimo con il Napoli prima della pausa delle nazionali.