La grinta di Carles Perez: “Disciplina e lavoro portano al successo” – FOTO

Concentrazione al massimo e testa bassa in vista dei prossimi impegni e in vista di un finale di stagione da vivere in apnea. Queste l’atteggiamento dell’attaccante romanista Carles Perez che, in un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha voluto lanciare un messaggio chiaro al gruppo e ai tifosi: “Solo la disciplina, il lavoro e la perseveranza portano al successo”. E chissà se l’onda lunga della vittoria con il Parma possa durare anche nella sfida di domani con il Brescia, dove lo spagnolo ha grandi chance di partire titolare, vista l’indisponibilità per squalifica di Mkhitaryan. Sarò probabilmente ballottaggio con Justin Kluivert, che potrebbe ritrovare invece la convocazione dopo l’esclusione punitiva contro il Parma.