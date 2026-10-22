Il calcio di Gasperini convince anche all'estero: dopo la partita è arrivato un segnale di grande stima
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La grandezza si misura anche da chi la riconosce. Da un avversario, da chi il calcio lo ha vissuto ad altissimi livelli. Gasperini lo sa bene. Si è fatto le spalle larghe fin dai primi passi in Serie A. Ha scalato la montagna, si è preso l'Atalanta e ha portato il suo calcio sotto gli occhi del mondo. Quello poteva essere il punto più alto. Il traguardo. Invece no. A Roma, Gasp è cambiato ancora. È diventato un allenatore più completo. Sa tornare sui propri passi, dà stabilità mentale alla squadra e comunica con una naturalezza che fa la differenza. Il suo calcio incontra la voglia della Roma di tornare grande. E oggi quella parola, "grande", accompagna sempre più spesso i giallorossi. Non è un caso. La squadra sta dimostrando di meritarsela, partita dopo partita. E il riconoscimento arriva anche da chi la grandezza l'ha conosciuta da vicino. Come Yaya Touré, uno dei centrocampisti più forti degli ultimi vent'anni. Al fischio finale, l'allenatore dello Slovan si è avvicinato a Gasperini, si è tolto il cappello e lo ha salutato con un sorriso. Un gesto semplice, ma pieno di significato. Rispetto. Stima. Il riconoscimento delle qualità di un avversario. Yaya Touré ha reso omaggio a Gasp. Ma non sarà l'ultimo. La Roma vola, il suo allenatore cresce ancora. E il mondo del calcio comincia ad accorgersene.
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