La gioia di Le Fée: “Roma club leggendario, grazie ai tifosi per l’accoglienza”

Ieri Enzo Le Fée ha svolto il primo allenamento con la maglia della Roma dopo aver firmato per cinque anni con i giallorossi. Oggi continuerà a sudare a Trigoria, ma intanto ha voluto salutare i suoi nuovi tifosi anche sul suo profilo Instagram: "Sono molto orgoglioso di unirmi a questo leggendario club. Ringrazio la dirigenza per la fiducia che hanno riposto in me, i tifosi che mi hanno accolto in modo incredibile, la mia famiglia per il suo supporto e i miei agenti che mi hanno permesso di raggiungere questa nuova tappa della mia carriera. DAJE ROMA DAJE!"