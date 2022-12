La FIFPRO condanna la Roma: “Karsdorp è stato vittima di una campagna di mobbing”

La FIFPRO si schiera a favore di Karsdorp. A quasi due mesi di distanza dalle parole di Mourinho nel post partita del match contro il Sassuolo, la federazione internazionale dei calciatori professionisti, condanna le parole dello Special One e l'atteggiamento della Roma stessa nei confronti dell'olandese. Lo ha reso noto la stessa associazione in una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito: "La FIFPRO condanna fermamente il trattamento riservato dall'AS Roma a Rick Karsdorp, che nelle ultime settimane è stato vittima di una campagna di mobbing". Questo l'inizio del comunicato che poi prosegue con le parole del Segretario General Hoffman: "Non si sottolineerà mai abbastanza che i giocatori sono prima di tutto dipendenti dei loro club e che, in quanto tali, i club hanno il dovere di prendersi cura di loro". Queste il primo pensiero del tedesco che poi è entrato nel dettaglio della vicenda: "Chiediamo all'AS Roma di adempiere immediatamente a questo dovere di diligenza e di garantire a Rick Karsdorp un trattamento equo e il rispetto dei suoi diritti". Alle parole di Hoffman hanno fatto seguito quelle di Louis Everard, direttore del VVCS (sindacato calciatori olandesi) e membro del consiglio della stessa FIFPRO: "Ovviamente non è la prima volta che sentiamo parlare di giocatori usati come capri espiatori per distogliere l'attenzione dalle prestazioni e dalla gestione dei club. Non è accettabile che un club isoli un giocatore e trattalo in modo diverso dai suoi compagni di squadra".