La Fifa celebra Mkhitaryan per il premio di miglior giocatore armeno. Lui: “Non sarà l’ultimo”

La Fifa celebra Henrikh Mkhitaryan, nominato per la decima volta “miglior calciatore armeno dell’anno“. Con un post su Twitter, la federazione ha sottolineato quanto fatto dal calciatore romanista: “Essere nominato calciatore dell’anno del tuo paese per dieci volte è qualcosa che vedresti in un fumetto… e ora anche sul palmarès di Mkhitaryan! Congratulazioni al trequartista della Roma per un altro premio di ‘Miglior calciatore armeno’“.

Mkhitaryan ha ritwittato il post della Fifa, aggiungendo il commento “Non sarà l’ultimo“, accompagnato da una faccina con l’occhiolino.