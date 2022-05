La festa della Roma: Mourinho esce in lacrime (e rientra), squadra sotto la Sud

Lo scatto di Abraham dalla panchina, che poi si inginocchia. E sotto le note della canzone di Antonello Venditti, "Grazie Roma", cantata dallo stadio intero con tanto di sciarpe è un tripudio

Dopo 31 anni, la Roma è di nuovo in finale . E scoppia la festa all'Olimpico, non solo per i settantamila tifosi che hanno incitato per novantacinque minuti la squadra di José Mourinho che, grazie al gol di Tammy Abraham nei primi minuti, ha battuto il Leicester e si è conquistato l'ultimo step della Conference League di Tirana del 22 maggio.

L'esultanza dello Special One che esce in lacrime, e poi rientra a omaggiare ancora un pubblico che ha colto il suo invito a essere in campo. Il bomber da 25 gol in stagione, nonché l'eroe di una serata da ricordare e da tramandare ai nipoti, in ginocchio dopo uno scatto dalla panchina per abbracciare i suoi compagni. Tutta la squadra che va a salutare la Curva Sud, il vero dodicesimo uomo in campo di questa semifinale: la festa giallorossa è appena iniziata. E sotto le note della canzone di Antonello Venditti, "Grazie Roma", cantata dallo stadio intero con tanto di sciarpe è un tripudio, una bellezza, una goduria, un'emozione. E una storia da continuare a scrivere.