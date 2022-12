La famiglia di Rui Patricio in vacanza a Cori. La moglie: “Un posto meraviglioso”

Mentre tutte le altre coppie giallorosse sono alle prese con hotel di lusso a Dubai o cene da sogno alle Maldive, Vera la compagna del portiere della Roma si gode la tranquillità del centro storico in provincia di Latina insieme ai figli e alla...

"Cori, un luogo meraviglioso! Siamo stati accolti benissimo. Persone premurose e gentili, in una località piena di storia, circondata da vigneti ed ulivi. La consiglio!" così Vera, la moglie di Rui Patricio, commenta la sua vacanza sotto un post di Instagram. Mentre tutte le altre coppie giallorosse sono alle prese con hotel di lusso a Dubai o cene da sogno alle Maldive, la compagna del portiere della Roma si gode la tranquillità del centro storico in provincia di Latina insieme ai figli e alla mamma. Viste mozzafiato, cantine e fantastici scenari rurali incantano la famiglia già da qualche giorno in attesa che il Mondiale finisca.