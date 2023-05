La disposizione dei maxischermi all’Olimpico per la finale di Europa League – FOTO

Oltre a chi sarà a Budapest (allo stadio o nei bar limitrofi), c'è anche una grossa fetta di tifosi della Roma che assisteranno alla finale di Europa League contro il Siviglia allo Stadio Olimpico. Come riportato da Sport e Salute, i maxi schermi che trasmetteranno l'ultimo atto saranno disposti in corrispondenza della Tribuna Tevere (2), della tribuna Monte Mario (2), della Curva Nord (1) e della Curva Sud (1). Inoltre il terreno di gioco sarà protetto da una speciale copertura che verrà montata nelle prossime ore. L'obiettivo è quello di scongiurare l'invasione di campo e i conseguenti danni al rettangolo verde come accaduto lo scorso anno in occasione della finale di Conference League vista la partita con lo Spezia in programma il 4 giugno.